Spanning bij Harderwijkse VVD’er Peter de Groot: ‘Vandaag moet het gaan gebeuren’

Om negen uur staat De Groot paraat met zijn stempas paraat voor het stembureau in zijn woonwijk. Gespannen is hij en hij wil niet op de zaken vooruit lopen. ,,Het moet vandaag gaan gebeuren, dus dat is hartstikke spannend.” Pas na vandaag kan hij formeel zeker weten of hij fulltime de Kamer in gaat of dat hij zijn politieke taken in Harderwijk blijft uitvoeren naast zijn werk als manager in de bouwsector. Ook zijn vrouw voelt de zenuwen: ,,Er gaat dan toch een heleboel veranderen.”