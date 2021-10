Spanning loopt op voor Molukse herdenking in Vaassen, burgemeester gewaarschuwd

Eric Peels uit Oene beslist over dilemma’s in nieuwe bijbelver­ta­ling: ‘Het is werken onder hoogspan­ning’

12 oktober Duizenden kerkgangers in deze regio lezen vanaf donderdag uit de NBV21. Dat is een flinke update van de al zeventien jaar oude Nieuwe Bijbelvertaling. Een van de deskundigen die zich boog over vertaaldilemma’s is Eric Peels uit Oene, hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn: ,,De uitdaging is zo zuiver en eerlijk mogelijk te vertalen, ook als het tegen de haren in strijkt.”