Specialist Daan Kruithof uit Nijkerk: ‘fietsplezier begint bij een goede schoen’

Epe laat inwoners zien hoe je langer thuis kunt blijven wonen

1 juli De campagne ‘Thuis Wonen Nu en Later’ in de gemeente Epe is gestart. Het doel is om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel thuis te laten wonen. Mensen kunnen tijdens de campagne gebruikmaken van een gratis digitale wooncheck of adviesgesprek bij huis.