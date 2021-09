Spectaculaire beelden wolf en edelhert: wie zit nu achter wie aan?

,,Ongelooflijk dat ik het op beeld heb,” dat dacht boswachter Theunissen. Hij heeft meerdere webcams in het natuurgebied hangen, waar hij eens in de week de SD kaartjes van vervangt. Toen hij aankwam zag hij huid, poten en een schedel liggen. ,,Toen wist ik, hier is wel wat gebeurd.”

Met 300 of 400 opnames ging hij naar huis. Toen hij de beelden ging bekijken wist hij niet wat hij zag. De hele predatie staat op beeld. ,,Veel mensen vragen zich af of wolven wel edelherten eten, nou, hier is het bewijs.”

Bek open

Op het filmpje is te zien hoe de wolf achter het edelhert aangaat. Het hert vlucht steeds het water in, omdat hij denkt dan meer kans te maken op overleven. Maar vervolgens zie je het edelhert met zijn geweien op de wolf inbeuken. ,,Ik weet natuurlijk niet hoe lang de wolf al achter het hert aan zat. Maar je ziet dat hij zijn bek open heeft, dus hij is moe. Hij valt de wolf aan, en op het moment dat hij zijn kop naar beneden doet, duikt de wolf onder hem door en grijpt hem in zijn nek.”

Luchtpijp doorgebeten

Het edelhert blijft stilstaan en maakt een raar geluid. ,,Dat komt doordat de wolf zijn luchtpijp heeft doorgebeten.”

Op de rest van de beelden kon Theunissen precies zien dat de dagen erna de prooi door andere beesten bezocht werd. ,,Prachtige beelden zijn dat. Everzwijnen en vossen eten er ook van.” Die beelden zal hij later nog in zijn boswachtersblog delen.

