Speelboerderij Ermelo op slot na positieve coronatest medewerker

De medewerker van in- en outdoorspeeltuin aan de Oude Telgterweg meldde zich afgelopen weekend bij de eigenaren met milde klachten. ,,Hij is meteen gestopt met werken en heeft zich laten testen. De uitslag daarvan was helaas positief’’, zegt Aline van Nijhuis. In overleg met de GGD besloot het echtpaar vervolgens om de speeltuin te sluiten. ,,Dat was geen verplichting, maar ons eigen besluit’’, benadrukt ze. ,,Om alle risico's uit te sluiten. Juist omdat we zelf erg serieus met corona-maatregelen omgaan in onze speeltuin, willen we het niet op ons geweten hebben om een besmettingsbron te zijn voor anderen.’’