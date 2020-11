Speurtocht kerststallen gluren in Nijkerk

Flinke erfenis helpt stichting voor behoud kerkelijke monumenten op weg: Ook niet-kerkelij­ken willen godshuizen niet missen uit hun stad of dorp

17 november Zonder geld kom je niet ver. Daarom zoekt de stichting Behoud Kerkelijke Monumenten naarstig naar donateurs die jaarlijks een bijdrage willen doen. Voorzitter Maarten Seijbel uit Elburg verwacht flink wat donateurs te kunnen werven ,,Er zijn een heleboel mensen die nooit naar de kerk gaan, maar die vinden wel dat de historische kerk in hun dorp of stad moet blijven. Dat is een grote doelgroep waar wij ons ook op richten.’’