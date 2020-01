Spookwagen in ’t Loo vermoedelijk verkocht en door nieuwe eigenaar niet geregistreerd om belasting te ontduiken

Criminele asielzoe­kers en inbrekers zorgen voor explosieve toename aantal misdrijven in Harderwijk

6:00 Het aantal misdrijven in de gemeente Harderwijk is vorig jaar met ruim 30 procent gestegen, blijkt uit cijfers van de politie. Dat is fors meer dan in omliggende plaatsen. Volgens de politie wordt de stijging met name veroorzaakt door een toename van het aantal woninginbraken en overlast van criminele asielzoekers.