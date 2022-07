Spoorzoeker Jeroen houdt adem in op Veluws wandelpad: ineens staart een wolvenwelp in zijn camera

Het effect van klimaatver­an­de­ring in twee foto's uit Hattem: ‘Vaker extremen’

Het is een wereld van verschil. Nu zuchten we onder bijna 40 graden en droogte. Precies een jaar geleden was het 20 graden en stond het water in de IJssel als gevolg van regenval opvallend hoog. Uit het niets brak een zomerdijk door, waardoor de Hoenwaard bij Hattem compleet onder water stroomde. ,,Het was echt heel heftig.”

20 juli