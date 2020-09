Sport- en spelcentrum De Fabriek groeit als kool: VR is nieuwste aanwinst

Aanbidders zingen en schreeuwen in een corona­proof weiland in Hierden om de zegen van God

6 september Stoelen onder de arm, kleedje opgerold in de hand of zelfs een bankje boven het hoofd. De mensen die God komen aanbidden in een weiland in Hierden weten dat zij de komende twee uur zelf hun zitplek moeten verzorgen. Initiatiefnemer Roan Drost (22) schat dat zo'n 300 tot 350 zijn afgekomen op de samenkomst waar luidkeels gezongen en geschreeuwd mag worden om de liefde voor God te uiten.