Sportpark in Wezep gaat op slot vanwege herhaalde vernielingen: ‘Het houdt een keer op’

met podcast Veel reacties na podcast over verdwij­ning Eefke Wolf: ‘Misschien ging ze met de Bhagwan mee’

De podcast Eefke, in rook opgegaan en de verhalen op deze nieuwssite over de in 1983 vermist geraakte Eefke Wolf (25) uit Wezep, hebben een hausse aan tips van luisteraars en lezers opgeleverd. Van een gevonden portemonnee vlak bij de plek waar ze verdween, tot de komst en het snelle vertrek van de Bhagwanbeweging op de Veluwe.

31 december