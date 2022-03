Springruiter Joost uit Welsum hoort elke dag de angst, maar ook de trots van de Oekraïners

Hattemse wil af van ingewik­keld taalge­bruik in politiek: ‘Geld in de pot voor elk moeilijk woord’

Terwijl de strijd om de kiezer is losgebarsten, zijn alle politieke partijen in Hattem het over één ding eens: de gemeente gebruikt te veel ingewikkelde termen en dat moet veranderen, bleek gisteren uit het Hattems Verkiezingsdebat in centrum De Marke. Zulke taal is niet alleen ingewikkeld voor de geïnteresseerde Hattemer, maar ook voor raadsleden zelf. ,,Ik heb een lijst met 26 afkortingen in mijn telefoon staan.’’

