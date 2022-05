Sproeiende boeren, dat mag nog een paar dagen op de Veluwe: ‘Ja, dat is natuurlijk balen’

Waterschap verhoogt waterstan­den in Flevoland­se vaarten

Waterschap Zuiderzeeland verhoogt het waterpeil nu in alle Flevolandse vaarten. Het Waterschap liet eerst alleen nog extra water naar het westelijk deel van de Noordoostpolder stromen. Nu gaat er ook extra water via de vaarten bij Lelystad en Dronten naar het Veluwemeer. In de loop van deze week is er een verhoging van 10 centimeter in de vaarten zichtbaar, meldt Waterschap Zuiderzeeland.

11 mei