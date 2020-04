St Jansdal en huisartsen: bij acute klachten gewoon naar de dokter

De afgelopen tijd hebben al meerdere instellingen gemeld dat het er op lijkt dat mensen nu wegblijven, uit vrees voor het corona-virus of omdat ze bang zijn te veel te zijn. Beide zorgen zijn niet nodig, zeggen ziekenhuis St Jansdal en de huisartsen aangesloten bij Medrie Flevoland en Medicamus. Zij noemen het ,,verontrustend’’ dat het aantal urgente medische zaken is afgenomen. Ook Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen sprak dat al tegenover de Stentor uit.

Veilig

,,Weet dat patiëntenstromen in het St Jansdal en bij de huisartsenposten strikt gescheiden zijn, zodat het veilig is om te komen als het echt nodig is’’, zegt Leonie Boven, lid van de raad van bestuur van St Jansdal, in een schriftelijke toelichting. ,,Natuurlijk is een groot deel van de planbare, niet dringende, zorg afgeschaald en gaan veel zaken anders dan normaal, maar urgente medische zaken moeten niet uitgesteld worden.”

Het gaat met name om mensen met de volgende klachten: uitval van het gezichtsveld of uitvalsverschijnselen van armen, benen of spraak; bloed ophoesten of bloed bij ontlasting of urine; ongewild gewichtsverlies of geelzucht; pijn op de borst bij inspanning of toenemende kortademigheid bij inspaning.