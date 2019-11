St Jansdal Harderwijk draait zondagsdienst tijdens landelijke actiedag

Ook in ziekenhuis St Jansdal gaan afdelingen actievoeren voor een goede cao, door het draaien van zondagdiensten op diverse afdelingen en het organiseren van ludieke acties. Dat geldt onder meer voor de poliklinieken dermatologie, gynaecologie en KNO. Dit betekent dat medewerkers van actievoerende afdelingen geen geplande zorg leveren.

Persoonlijk contact met patiënt

Met patiënten die hier een afspraak hebben staan, wordt persoonlijk contact opgenomen. Het ziekenhuis zegt het te betreuren wanneer de actiedag tot overlast leidt voor de patiënt. Uitgangspunt voor St Jansdal blijft wel dat de patiëntveiligheid en de zorg voor de patiënt voorop staat. Spoedzorg, oncologische zorg en de zorg voor kinderen gaan in het hele ziekenhuis gewoon door. Een overzicht van de afdelingen waar zondagsdienst wordt gedraaid staat op de website van het ziekenhuis: www.stjansdal.nl/actiedag .

Geen radiologische onderzoeken

Op de landelijke actiedag wordt er ook overigens ook geen radiologisch onderzoek gedaan, met uitzondering van spoedgevallen. De afdeling radiologie in Da Costa in Putten is volledig gesloten.