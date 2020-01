St Jansdal Harderwijk: vuurwerk alleen nog maar door professionals laten afsteken

Elf vrijwilli­ge brandweer­lie­den in Elburg na twintig jaar koninklijk onderschei­den

9:04 Elf brandweervrijwilligers zijn in Elburg vanavond koninklijk onderscheiden. De blusgasten zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij twintig jaar of langer actief zijn geweest voor de vrijwillige brandweer in Elburg.