St Jansdal klaar voor de jaarwisseling

,,Dat levert geen problemen op, dat kunnen we aan’’, zegt woordvoerder Elles Boot. Volgens haar is het niet zo dat nu de bezetting op de Eerste Hulp en andere afdelingen meteen is verdubbeld. ,,Dat is niet nodig, dan heb je kans dat mensen duimen gaan zitten draaien. Wel is het zo dat er meer mensen standby thuis zitten om indien nodig opgepiept te worden.’’ Extra maatregelen zijn volgens haar niet nodig. Bij de vorige jaarwisseling was het qua vuurwerkslachtoffer trouwens extreem rustig. St Jansdal kreeg oudjaarsavond en de nieuwjaarsnacht slechts één patiënt binnengekregen met een vuurwerkgerelateerde aandoening. Het ging om een man die giftige rook had ingeademd en daardoor onwel was geworden. Boot drukt de mensen op het hart vooral voorzichtig te zijn met vuurwerk. ,,Voorkomen is immers beter dan genezen.’’