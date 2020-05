St Jansdal naar het nieuwe normaal: dagbehandelingen zoveel mogelijk in Lelystad

En, voegt ze eraan toe, waar patiënten tot dusverre de keuze hadden voor een behandeling in Harderwijk of Lelystad, kan dat nu niet meer. ,,Dagbehandelingen doen we nu zoveel mogelijk in Lelystad, dus ja, dat betekent dat veel patiënten, medewerkers en artsen wat verder moeten reizen. Bijvoorbeeld voor de behandeling van een liesbreuk en bepaalde orthopedische ingrepen. Het ziekenhuis in Lelystad houden we coronavrij. We hopen hiervoor bij de patiënten op begrip. Terwijl we beseffen dat we al zoveel begrip van de patiënten en hun familie vragen. Kijk alleen al naar alle operaties en afspraken op de poliklinieken die we hebben afgezegd. Zestig procent van de geplande operaties werden gecanceld. En van de afspraken op de poliklinieken werd meer dan de helft afgezegd. We zitten in week 20 inmiddels weer op 79 procent.”