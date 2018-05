Groeven­beek Ermelo groeit uit jasje: grootste verbouwing in 15 jaar

4:00 De vijfde verbouwing in vijftien jaar tijd op het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo is aanstaande. In recordtijd komt er 2100 vierkante meter leerruimte bij. Een half jaar volgen nog een nieuw schoolplein en sporthal. Kosten: vijf en een half miljoen euro. Directeur Leo Duifhuizen: ,,Tja, we blijven maar groeien, tegen de verwachtingen in."