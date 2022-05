Staatsbosbeheer schort gebruik plastic op in verharde bospaden: ‘Apart dat je als natuurbeheerder überhaupt plastic aanbrengt in de natuur’

Menggranulaat, een andere naam voor gemalen bouwpuin, wordt overal in Nederland gebruikt voor bijvoorbeeld het verharden van wegen en paden. Volgens de regels mag 1 procent van het gewicht van menggranulaat uit materialen als plastic bestaan, maar Staatsbosbeheer kiest er nu voor dat te verminderen naar 0,1 procent. Wat het aanwezige plastic in de grond kan betekenen voor de natuur, is momenteel nog niet bekend, vertelt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. ,,Dat is de grote vraag. Maar het ligt er en dieren zouden er bij kunnen komen.”

In totaal beheert de dienst 6500 kilometer verharde wandel- en fietspaden in het buitengebied, waaronder een deel van de Veluwe. Daar is door de veel voorkomende zandgrond minder snel verharding nodig, maar ligt er ook plastic in de grond. Volgens Staatsbosbeheer is dat eigenlijk best apart. ,,Als natuurbeheerder vraag je aan mensen geen afval achter te laten en zelf breng je plastic aan in de natuur.”