Staatssecretaris neemt kijkje op azc in Harderwijk

Doel van het bezoek is het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan. Ze laat zich informeren over de zogenaamde gezamenlijke ‘ketenaanpak’ van justitie, politie gemeente, COA en IND, gaat in gesprek met omwonenden en vrijwilligers en neemt een kijkje op azc-school De Vlieger.