Staatssecretaris zet familie uit Epe het land uit

Helaas

In een persverklaring geeft Van der Hoeve aan er juist alles aan gedaan te hebben om te bewerkstelligen dat de familie in Nederland asiel kan aanvragen. ,,In Den Haag is helaas anders beslist. Zo heb ik mijn zorgen over de uitzettingsprocedure van de familie Israël vrijdag gedeeld met de Dienst Terugkeer & Vertrek. Daarna de staatssecretaris per brief verzocht om gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid om de asielaanvraag van het gezin in Nederland in behandeling te nemen. Daarbij aangegeven dat dit gezin al meer dan een jaar in Epe verblijft en dat zij zich in relatief korte tijd goed hebben geïntegreerd in de Eper samenleving. Ook heb ik de staatssecretaris gewezen op de maatschappelijke onrust die deze zaak teweeg brengt in onze gemeente.''