Stackdoor Products uit Harderwijk wint innovatieprijs

Stackdoor Products is gespecialiseerd in beveiligingshekken voor gevels en entrees. De prijs is toegekend voor hun zelf ontworpen en ontwikkelde Stackdoor® stapelhek in de categorie doors and gates. De Stackdoor® is anders dan andere beveiligingshekken. In plaats van dat het hek wordt opgerold, stapelt deze zich met behulp van een speciale techniek op. Hierdoor heeft het hek minder inbouwruimte nodig. Tammo Schut, uitvinder van de Stackdoor® : ,,Ik ben begonnen met het ontwikkelen van de Stackdoor® in mijn eigen garage. Beginnend als klein bedrijf zijn we in enkele jaren uitgegroeid tot een grote landelijke- maar inmiddels ook internationale speler met projecten tot in Koeweit en Suriname. ”