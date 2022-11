Stadsmuseum Harderwijk finalist Museumprijs: ‘Wij doen het allemaal met en voor de stad’

Ongeluk in beruchte bocht knooppunt Hattemer­broek: auto belandt op de kop

Een automobilist is zondagavond in een bocht op knooppunt Hattemerbroek van de weg geraakt en op de kop tot stilstand gekomen in de berm. Het ongeval gebeurde in de zogenaamde verbindingsboog op de A28 vanaf Zwolle naar de A50 richting Apeldoorn.

9:51