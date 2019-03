Stadsmuseum Harderwijk koopt onbekend schilderij Vilmos Huszár

Hartje zomer, een paar wolkjes drijven voorbij. Tussen bloeiende weiden en goudgeel graan leiden karrensporen de blik de verte in. Aan de horizon tekent zich Ermelo af: oranje daken tussen het groen en het trotse silhouet van molen De Koe tegen de staalblauwe lucht.

‘Gezicht op Ermelo is een explosie in kleur en verfstreken, een ode aan de schoonheid van het Veluwse landschap’, vindt museumdirecteur Corien van der Meulen.

De van origine Hongaarse kunstenaar Vilmos Huszár trok in 1906 naar Nederland, waar hij terecht kwam in Haagse kunstkringen en zich vestigde in Voorburg. In 1923 of 1924 bezocht hij op uitnodiging van vrienden voor het eerst de Veluwe, samen met zijn Nederlandse vrouw en hun zoon.

De Stijl

Hij raakte zo verslingerd aan deze streek dat hij in 1925 een zomerhuis met atelier liet bouwen in Hierden, op een steenworp afstand van Harderwijk. In 1965 overleed hij in Harderwijk. De man werd vooral bekend als medeoprichter van kunststroming De Stijl, samen met onder meer Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld.

Voor het Stadsmuseum Harderwijk is Gezicht op Ermelo een belangrijke aanwinst. Inhoudelijk sluit het schilderij naadloos aan op het verzamelgebied van het museum. Bovendien is het werk gemaakt door een kunstenaar die het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht in (de omgeving van) Harderwijk. De bijzondere band tussen Huszár en Harderwijk leeft symbolisch voort dankzij de ambtsketen die Huszár in 1956 ontwierp en die tot op de dag van vandaag door de burgemeester gedragen wordt.

Wat dit schilderij extra waarde geeft is dat het behoort tot de vroege werken die Huszár maakte op de Veluwe. Linksonder, achter zijn signatuur, staat ‘Ermelo VII 1924’. Het landschap is dus geschilderd in de periode dat hij zijn hart verloor aan deze contreien.

Herwaardering

Met de aankoop van een werk van Huszár onderstreept het Stadsmuseum ook de rol die zij gespeeld heeft bij de herwaardering van deze kunstenaar. In 2017, in het kader van de viering van 100 jaar De Stijl, organiseerde het Stadsmuseum Harderwijk een grote en succesvolle tentoonstelling met de titel: Huszár van De Stijl.

Gezicht op Ermelo is aangekocht van een familie uit Tiel. De eigenaar erfde het schilderij van zijn ouders, bij wie het werk zo lang hij het zich kan herinneren aan de muur hing. Hoe het bij zijn ouders terecht is gekomen is niet duidelijk. Wellicht heeft een familielid dat als gouvernante bij een welgestelde familie in Den-Haag werkzaam was, het schilderij ooit cadeau gekregen.

Nooit aan de muur

De eigenaar en zijn vrouw hebben het schilderijtje 45 jaar lang in bezit gehad, maar zelf nooit aan de muur gehad. In de aanloop naar een verhuizing kwam het werk weer tevoorschijn en is besloten om het aan het Stadsmuseum in Harderwijk te gunnen, juist vanwege de bijzondere connectie tussen het museum en Huszár.

Omdat het schilderij al die tijd opgeborgen is geweest, was het nog in uitstekende staat. Wel had het werk te lijden gehad onder jarenlange sigarenrook in het ouderlijk huis. Na een grondige schoonmaakbeurt kwamen de frisse, vrolijke kleuren waarmee Huszár zijn liefde voor de Veluwe vereeuwigde weer tevoorschijn.