Stadsmuseum Harderwijk krijgt 350.000 euro van Bank Giro Loterij

Dit maakte de loterij voor cultuur in Nederland bekend tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala. In het Stadsmuseum Harderwijk is de geschiedenis van Harderwijk te ontdekken. Stadsmuseum Harderwijk wil de permanente tentoonstelling van de stadsgeschiedenis aanpakken met nieuwe presentatietechnieken en interactiviteit. Objecten die verbonden zijn aan de stadsgeschiedenis vinden een fysieke plek in de stad. Zo vertelt het museum de verhalen van de stad ook in de publieke ruimte. Met de bijdrage van 350.000 euro van de BankGiro Loterij kan het museum die ambitie realiseren.