Staking bij AkzoNobel in Wapenveld legt productie lam

Ook werknemers in de fabriek van AkzoNobel in Sassenheim zijn vandaag in staking. De stakers in Wapenveld hebben zich laten inschrijven bij de vakbonden. Woordvoerder Arhur Bot van CNV is bij de stakers in Wapenveld aanwezig. Hij vertelt: ,,Met name de pensioenen zijn niet goed geregeld bij AkzoNobel. We strijden voor een betere pensioenregeling. Al jaren zijn de pensioenen bevroren geweest, we willen dat ze geïndexeerd worden. De pensioenen zijn 50 procent van het laatstverdiende loon, terwijl dat 70 procent zou moeten zijn.''