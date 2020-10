Stalking op de Veluwe: man stuurt ruim 2000 appjes naar ex-vrouw. ‘Ineens zei ze dat ze een ander had’

Auto slaat over de kop in Harderwijk, man en kind blijven wonderwel ongedeerd

25 oktober In Harderwijk is een auto gisteravond over de kop geslagen en in de berm beland. Het ongeval gebeurde op de Leuvenumseweg, ter hoogte van dierenasiel De Ark. De inzittenden, een man een zijn kind, kwamen er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf.