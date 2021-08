Stallen Elspeet waarin 222 kalveren omkwamen bij brand maken mogelijk plaats voor woningen

Kalf van orka Morgan op Tenerife overleden

16 augustus Het kalf van orka Morgan is op 10 augustus in het zeezoogdierenpark Loro Parque op Tenerife overleden. Orka Morgan werd bekend doordat ze in 2010 verdwaalde op de Waddenzee en opgevangen werd in het Dolfinarium in Harderwijk. Morgan raakte na haar verhuizing naar Spanje zwanger van één van de mannetjes-orka’s in het park.