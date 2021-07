Stampvolle lijnbus van Walibi naar Harderwijk: ‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt’

video Hoe leuk is een pretpark als Walibi vol corona-re­gels? ‘Het wordt juist een zeer exclusieve ervaring’

23 mei Een pretpark op anderhalve meter. Is dat nog leuk? Aanstaande maandag gaan er vele weer open, zo ook Walibi Holland, in Biddinghuizen. Maar hoe gaat dat in zijn werk? We vragen het directeur Mascha van Till. ,,Het wordt voor bezoekers juist een zeer exclusieve ervaring.”