Stappers kunnen eindelijk weer dansen op de Veluwe en hebben daar graag een vaccin of test voor over

Cultuur­plein in Heerde zoekt kunstzinni­ge lhb­ti-ers: Coming out verbeelden op doek of in gedicht

23 september Cultuurplein Noord Veluwe is op zoek naar mensen die willen meewerken aan een tentoonstelling met eigen kunst of gedichten over de acceptatie van lhbti’ers in de regio. Wie op kunstzinnige wijze uiting wil geven aan weggestopte emoties of juist de coming out wil verbeelden, wordt met open armen ontvangen in het kunstencentrum in Heerde.