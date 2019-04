Starre regels struikelblok bij zoektocht naar plek voor containerwoningen Ermelose jeugd

Urgentie

Klappe is blij met de opdracht, maar hij wijst op bestemmingsplannen die vaak behoudend zijn opgesteld en op de strenge regels voor bouwen in het buitengebied. Dan zijn er nog de nieuwe regels voor natuur-inclusief bouwen, dat voor elk nieuw bouwproject moet gaan gelden. Tenslotte heeft de gemeente door passief grondbeleid geen eigen grond om op te bouwen. De wethouder ziet de urgentie van containerwoningen echter wel degelijk in. ,,Ik zal met creatieve voorstellen komen die afwijken van bestaand beleid, maar hoop wel dat de raad daarvoor open staat’’.

Katalysator

Jongeren snakken al jaren naar goedkope huurhuizen, getuige ook de resolutie die de CDJA-jongeren dinsdagavond indienden in hun partij en die ook werd aangenomen. Volgens Bart van der Knaap (Burger Belangen Ermelo) heeft dat voor de coalitie (Progressief Ermelo, VVD, SGP en BBE) ‘als katalysator’ gefungeerd om twee dagen later zelf met een motie te komen.

Speerpunt

Het CDA reageerde als door een wesp gestoken, en vond dat de coalitie haar voorstel kaapte. Van der Knaap wuift dat weg. ,,Woningbouw voor jongeren staat al jaren hoog op het lijstje van drie van de vier partijen. En het realiseren van 240 financieel passende woningen voor starters en jongeren is een speerpunt in ons coalitieakkoord. Het is nu in een stroomversnelling geraakt, maar dat is alleen maar goed, toch? Laten we elkaar geen vliegen afvangen en als raad samen op te trekken.’’ Het CDA heeft eerder al gezegd daar toe bereid te zijn en stemde, net als de ChristenUnie, donderdag voor de motie.