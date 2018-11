Luister­jazz in theater­zaal, voetjes van de vloer in foyer van De Heerd

13:09 Al 42 jaar lang vaste prik in het najaar in Heerde: het Rabo Jazzfestival. Jazz-minnend Heerde én jazzminnend Nederland kijken alweer weken reikhalzend uit naar de vrijdagavond met de ‘jazzy sounds’ vanuit De Heerd. De organisatie is al sinds de beginjaren in handen van Joop van Schaik.