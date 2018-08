Startschot aanleg nieuwe mountainbikeroute Harderwijk en Ermelo

Meer dode schapen in Nederland, 'maar dit is pas het begin'

10 augustus Het aantal meldingen van schapen die zijn doodgebeten in Nederland is fors toegenomen. In totaal zouden er al 134 schapen zijn doodgebeten, blijkt uit cijfers van het faunafonds. Volgens het platform No Wolves is dit pas het begin. ,,Het aantal schapenhouderijen wordt gedecimeerd."