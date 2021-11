Statenlid Van Ark vraagt zich af: ‘Kunnen bomen écht niet in Heerde blijven? Wapenveld heeft niks aan bos in Epe’

Na drie branden in week tijd zit schrik er goed in op vakantie­park in Epe: ‘Wie doet nu zoiets?!’

Er komt maar geen einde aan de reeks branden op De Koekamp in Epe. In de nacht van vrijdag op zaterdag brandde een luxe tent volledig uit. Daarmee was het de derde brand in ongeveer een week tijd. De onrust over de veiligheid neemt op het park toe, zegt eigenaar Gert Wajer.

28 november