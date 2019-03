Statushouders op Veluwe hebben moeite met vinden van werk: Maat is vol voor Putten

In Putten blijkt dat 40 procent van alle mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, statushouder is (98 van de in totaal bijna 250). Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen en nu in Nederland wonen. Putten is koploper in de regio. Totaal hebben in Putten de afgelopen vijf jaar 195 statushouders een woning gekregen, hoeveel kinderen daarbij zijn is niet bekend. Een ruime meerderheid van de volwassen statushouders in Putten ontvangt een bijstandsuitkering.