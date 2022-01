Staverden pakt topdrukte aan: ‘Publiek is van harte welkom, maar we zijn geen pretpark’

A50 van Apeldoorn naar Arnhem gaat vijf weekenden dicht: extra reistijd kan flink oplopen

Apeldoorners die binnenkort een zaterdagje willen shoppen of stappen in Arnhem moeten rekenen houden met meer dan een halfuur extra reistijd. Snelweg A50 is vanaf 4 maart vijf weekenden lang in zuidelijke richting gesloten.

29 januari