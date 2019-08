Steeds meer wild doodgereden: schade in miljoenen met meer dan tienduizend aanrijdingen per jaar

Er wordt steeds meer wild doodgereden op de Nederlandse wegen. Deze aanrijdingen met wild zorgen jaarlijks voor minstens 30 miljoen euro schade. Dat is nog maar een voorzichtige schatting, want lang niet alle provincies hebben exacte ongevallencijfers paraat. Dat moet beter, vindt Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) uit Vaassen.

,,Nu weten we niets zeker en kunnen we niet handelen. Zonder betrouwbaar beeld wordt er niets gedaan”, stelt voorzitter Gijs van Aardenne.

Twaalf- tot vijftienduizend keer per jaar rijdt in Nederland een auto tegen een ree, hert of zwijn aan. Gemiddeld levert dat per voertuig 2500 euro schade op. Dat schat SWN op basis van de cijfers die bijgehouden worden in de bos- en wildrijke provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.

Die cijfers lopen jaarlijks op: dit jaar is nu er al een stijging van 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor. En 2018 gaf een verdubbeling te zien in vergelijking met 2017. De reden is simpel, volgens wildbeheerders: er is steeds meer wild en de dieren gaan op zoek naar voedsel. Bovendien is er steeds meer verkeer.

Frustratie

Later dit jaar sluiten Flevoland, Noord-Holland en Zeeland bij hun collega’s in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant aan op het meldsysteem dat de politie Oost-Nederland voor aanrijdingen met wild hanteert.