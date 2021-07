Steekpartij in woonwijk Epe: slachtoffer naar het ziekenhuis

Actiegroe­pen vrezen stiekeme verhuizing van Dolfinari­um-dolfijnen naar China

25 juli Dierenrechtenorganisaties zijn bang dat het Dolfinarium in Harderwijk twaalf zeezoogdieren naar China exporteert, zonder dat de rechter zich daarover uit heeft kunnen spreken. ,,Dat is onaanvaardbaar’’, zegt Karen Soeters van House of Animals. ,,Onze vrees is dat de dieren straks diep in de nacht, in het geniep, op transport worden gezet.”