Steekpartij Wezep is abrupt einde van vakantie burgemeester: ‘Hier schrik ik van, dit is een bijzonder heftig incident’

Harderwijk­se kroegen moeten in de weekenden eerder dicht vanwege corona

4 september Kroegen in Harderwijk moeten in de weekenden voorlopig om 2.00 uur leeg zijn. Dat heeft burgemeester Harm-Jan van Schaik besloten in samenspraak met de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. De maatregel is nodig vanwege de bestrijding van het coronavirus, meldt de gemeente.