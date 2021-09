Steenbreekvirus in Zeebuurt valt ook landelijk op

Video Willem uit Deventer is in één klap terug bij fataal treinonge­luk na zien van beelden spoorloper Ermelo

20:45 Hij moest er gelijk aan denken, toen hij dinsdag het filmpje zag van de vrouw in Ermelo die nét niet werd geschept door een aanstormende trein. Willem Nieuwenhuijs uit Deventer was ooggetuige van een soortgelijk ongeluk, 45 jaar geleden. Maar dan met fatale afloop. Hij vertelt over de impact: ,,Je ziet regelmatig het beeld weer voor je.’’