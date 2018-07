Stel glijdt in financiële afgrond na dwangsom gemeente Ermelo

kaart Overijssel gaat tegen landelijke trend in: minder zelfdodin­gen

9:29 Terwijl landelijk vorig jaar het aantal zelfdodingen is toegenomen, was in Overijssel een daling te zien. Het afgelopen jaar stapten in die provincie 102 mensen uit het leven. Dat zijn er tien minder dan het jaar daarvoor. Landelijk steeg het aantal zelfdodingen met 24 voorvallen tot 1917 gevallen van zelfmoord.