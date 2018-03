Stembureau stadhuis Harderwijk alsnog open

Puttense Kim (18) stemt voor het eerst: 'Nu ben ik echt volwassen'

16:07 Je kunt over de koppen lopen bij het drukste stembureau van Putten in cultureel centrum Stroud. Kim Pieper deert het wachten helemaal niets. Want: "In april ben ik 18 geworden, dus mag ik nu voor het eerst stemmen!"