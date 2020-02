‘Stemmen’ leidden tot bloedbad in azc Harderwijk

In juni vorig jaar werden twee mannen tot hun schrik zonder aanleiding neergestoken. Beiden moesten met spoed naar het ziekenhuis. Eén van de slachtoffers was juist zijn thuisland ontvlucht omdat hij daar zijn leven niet zeker was. Hij was net drie weken in Nederland toen hij op de avond van 18 op 19 juni in de keuken van het asielzoekerscentrum met een medebewoner een spel aan het spelen was. ,,Ik voelde opeens een hevige pijn in mijn schouder en aanschouwde al snel een enorm bloedbad’’, omschreef hij de situatie. Hij werd twee dagen later wakker in het ziekenhuis.