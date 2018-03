Stemmers missen stembureau stadhuis Harderwijk

Bouw waterpark Dolfinarium in Harderwijk hervat

11:56 Nadat het Dolfinarium in Harderwijk eind vorig jaar werd gedwongen de bijna voltooide waterattracties te verwijderen, is inmiddels weer een begin gemaakt met de bouw van het nieuwe waterpark. Het zeezoogdierenpark hoopt de attracties in mei in gebruik te kunnen nemen.