Stentor-test: nieuw squashcentrum Harderwijk scoort hoge ogen

Overvaller Blokker in Epe: ‘Ik wilde naar de gevangenis’

11:12 De medicijnen die hij moest slikken zorgden ervoor dat ‘de geesten op zijn hand verdwenen’ en dat wilde de 32-jarige Aziem M. uit Epe beslist niet. Hij zag slechts één oplossing: een ‘nepoverval’ op de Blokker in Epe zodat hij achter de tralies zou komen. Dat lukte en als het aan het Openbaar Ministerie in Zutphen ligt, verblijft M. de komende jaren in een tbs-kliniek.