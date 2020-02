Stentorlezer laakt weigeren huwelijksfotograaf, maar gemeente Hardenberg past regels niet aan

Waterfront-wethouder twijfelde nooit over miljoenen­plan: ‘Harderwijk is een stad met lef’

2 februari Wethouder Bert van Bijsteren behoorde nooit tot de sceptici die riepen dat het Waterfront een paar maatjes te groot was voor Harderwijk. Ook toen het miljoenenplan op flinke hobbels stuitte, bleef hij vertrouwen houden. ,,Toen ik nog raadslid was, moest ik mij elke verjaardag verantwoorden voor het Waterfront’’, lacht de geboren Harderwijker. ,,Maar dat deed ik graag. Ik heb altijd geloofd in het plan.’’