Stichting Dorpshuis Elspeet neemt Kulturhus over: eerst als huurder, over drie jaar als eigenaar

Bakkerij in Nijkerk zit zonder brood door corona: ‘Onze broodbak­kers zitten allemaal besmet thuis’

Veel personeel zit noodgedwongen thuis en dat heeft zijn weerslag. Zo heeft bakkerij Ten Have in Nijkerk woensdag de hele dag geen brood. Met drie besmette broodbakkers is het even niet anders. Scholen sturen intussen klassen naar huis. En ook in andere sectoren worden de problemen zichtbaar.

19 januari