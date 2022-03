Stichting het Groene Hart doet noodoproep tegen woningbouw in Puttens natuurgebied

Twee jaar geleden sprongen Van Ginkel en andere Puttenaren al op de bres voor het natuurgebied, nadat de gemeente Putten het gebied had gekocht en plannen presenteerde voor 120 woningen op de Putterbrink. ,,We besloten direct een petitie te starten waarmee we 1529 online handtekeningen ophaalden en enkele honderden handtekeningen van mensen op straat. Alle partijen, behalve Wij Putten, stonden achter het idee om er niet te bouwen. Tot nu, want we hebben in het verkiezingsprogramma van de VVD gezien dat ze het hele gebied vol hebben gepland met huizen.”