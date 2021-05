Stichting ziet alleen heil in nieuwbouw voor zwembad Wezep, wethouder houdt vast aan ‘oude dame’

Wapenveld­se maanden­lang in de troep door herstel balkon: ‘De stenen vielen uit de muren’

29 mei Met de weersverbetering die is ingegaan is koffie drinken op het eigen terras een lonkend perspectief. Maar als bouwvakkers dat terras in beslag nemen om verzakte balkons te herstellen, is dat koffie drinken er voorlopig niet bij. Sterker nog, de herstelwerkzaamheden zetten zich voort tot in je woonkamer en gaan voor overlast zorgen.