Stikstofcrisis: Provincies verlenen weer vergunningen

Provincies gaan voor het eerst na het uitbreken van de zogenoemde stikstofcrisis weer vergunningen verlenen. Alleen projecten waarbij kan worden aangetoond dat de stikstof die neerslaat in natuurgebieden gelijk blijft of afneemt, maken kans om die vergunning ook te krijgen. Eva Calicher van de provincie Gelderland: ,,Dit is een goed begin, maar de vlag kan zeker nog niet uit.”

In mei oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor vergunningverlening, omdat het niet aan de regels voldoet. Dat vonnis had grote gevolgen. Provincies stopten al snel met het verlenen van vergunningen, waardoor talloze projecten stil kwamen te liggen. Onder meer woning- en wegenbouw, maar bijvoorbeeld ook uitbreiding van boerenbedrijven.

Wachtrij

De provincie Gelderland had deze zomer al 300 vergunningaanvragen liggen die nog niet behandeld konden worden. Hoeveel aanvragen er sindsdien bij zijn gekomen, weet Calicher niet exact. ,,Maar het gaat om veel projecten.” De twaalf provincies hebben nu nieuwe beleidsregels vastgesteld. Daardoor kunnen vanaf 11 oktober weer vergunningen verleend worden.

Reden voor een grote jubelstemming, is dat nog niet, benadrukt Calicher. Alleen projecten waarbij kan worden aangetoond dat de stikstofuitstoot niet stijgt – en in de meeste gevallen zelfs daalt – maken kans om een vergunning te krijgen. Bijvoorbeeld omdat nieuwe, schone technieken worden ingezet. Dat geldt ook voor projecten die van groot belang zijn voor de samenleving of de veiligheid. ,,En er zijn mogelijkheden voor bijvoorbeeld bedrijven die andere bedrijven overnemen. Ook dan moet overigens de stikstofuitstoot dalen.”

Vlag niet uit

Gelderland gaat nu eerst de honderden aanvragen bekijken die al waren binnengekomen. Daarna is er pas ruimte voor eventuele nieuwe aanvragen. ,,De vlag kan zeker nog niet uit. Het gaat nog wel even duren voordat we er helemaal zijn. Belangrijkste is dat het beter wordt voor de natuur, voor de Veluwe bijvoorbeeld. We moeten zorgen dat er minder uitstoot is. Aan de andere kant kan het ook niet zo zijn dat alle projecten in ons land stil blijven liggen.” Overijssel kon vanmiddag nog niet reageren op het nieuws.

De stikstofuitstoot kan met een speciale rekenmodule berekend worden. Die module is volgens woordvoerder Derk Moor, die namens de twaalf samenwerkende provincies spreekt, nu veel beter geworden. Daardoor kan eenvoudiger worden uitgezocht hoe groot de uitstoot is. ,,Ik wil wel benadrukken dat de mogelijkheid voor een vergunningaanvraag niet per se wil zeggen dat die vergunning ook wordt verleend.” Peter Drenth, gedeputeerde in Gelderland: ,,Het op gang brengen van de vergunningsverlening is een belangrijke eerste stap.”

